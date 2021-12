Uudised

Multimiljonär Jay Leno on restos ihnuskoi: ülehinnatud toidu eest pole mõtet maksta

Jay Leno mootorrattal. Foto: Reuters/Scanpix

Teletäht Jay Leno võib kulutada hea meelega autole 800 000 dollarit, ent väljas söömas käies on multimiljonär totaalne ihnuskoi, vahendab CNBC.

Leno ütles CNBCle, et ta ei suuda maksta palju raha toidu eest, mis on tema meelest täiesti ülehinnatud. Leno tunnistas, et pole mingi peen restofänn. Nii ütles ta, et kui tema lemmiksöögikohas kerkis steigi hind 70 dollarini, loobus ta seal käimast. “See on naeruväärne. Pole mingit põhjust, miks steik peaks maksma 70 dollarit,” ütles ta.

