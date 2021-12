Suurim elektritarbija seiskas ekstreemsete hindade tõttu tootmise

Estonian Celli finantsjuht Siiri Lahe otsib valitsuselt abikätt. Foto: Andras Kralla

Eesti suurim elektritarbija puitmassitootja Estonian Cell maksis novembris elektri ja gaasi eest 1,5 miljonit eurot rohkem kui muidu. Viimaste kuude energiaarve on neil üle 5 miljoni euro võrra priskem.

Ettevõtte finantsjuht ja aasta tööstur Siiri Lahe kirjutas peaminister Kaja Kallasele, et ebanormaalselt kõrged elektri- ja gaasihinnad on alates selle aasta sügisest väga tugevalt pärssinud energiaintensiivse tööstuse konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel. Ta lisas, et elektrihindade dramaatiline eskaleerumine detsembris on lisaks konkurentsivõime teravatele probleemidele tõstnud päevakorda energiaintensiivse tööstuse töövõime säilimise erakordselt kõrgete elektrihindade tingimustes.

