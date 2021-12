Uudised

Äripäev

17. detsember kell 13:25







Ehitajad: riigiteede remondivõlg kasvab sadades miljonites

Teid on Eestis nii palju, et ainuüksi riigiteede remont vajab 200 miljonit aastas, arendamist 130 miljoni jagu juurde. Riigieelarves nii suuri summasid ei ole. Foto: Andras Kralla

Eestis tuleks teedevõrku suunata iga aasta üle 300 miljoni euro ning 700 miljonit on juba varem aastatega puudu jäänud, järgnevatel aastatel näitab eelarvekava aga remondivõla lisandumist veel sadades miljonites eurodes.

„Reaalsus on see, et kui 2021. aastal oli riigi teedevõrgu säilitamiseks ja arendamiseks teehoiukava järgi kokku 244 miljonit eurot, siis 2022. aastal langeb sama summa teehoiukava kohaselt 206 miljoni euroni ning sealt edasi aastatel 2023 ja 2024 juba 149 miljoni euroni," ütles Eesti Taristuehituse Liidu tegevjuht Tarmo Trei.

