Armin Karu rahastas Reinsalu ja Sesteri valimiskulusid

2022. aasta uusi tulijaid ei tasu maha magada!

On vägagi tõenäoline, et uuel aastal tulevad oma IPOdega turule Stripe, Instacart, Databrics, Discord ja Chime, Revolut peab ilmselt veel oma aega ootama. Bloombergi andmetel on Stripe selles osas juba läbirääkimistes investeerimispankadega. Viimati hinnati ettevõtte väärtuseks 100 miljardit dollarit, mis tähendab, et ettevõtte tulek börsile võib olla ajaloo suurim ja väärtuslikum.

On vägagi tõenäoline, et uuel aastal tulevad oma IPOdega turule Stripe, Instacart, Databrics, Discord ja Chime, Revolut peab ilmselt veel oma aega ootama. Bloombergi andmetel on Stripe selles osas juba läbirääkimistes investeerimispankadega. Viimati hinnati ettevõtte väärtuseks 100 miljardit dollarit, mis tähendab, et ettevõtte tulek börsile võib olla ajaloo suurim ja väärtuslikum.