Venemaa saatis sõdurid Kasahstani korda looma

Venemaa kaitseministeerium teavitas 6. jaanuaril, et Vene dessantväelased lahkusid Moskva lähedal asuvalt lennuväljalt Kasahstani poole. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa saatis neljapäeval Kasahstani dessantväelased, et aidata maha suruda rahutustega kaasnev vägivald, vahendab Reuters.

Kasahstani kohalik politsei teavitas, et nad on riigi suurimas linnas Almatõs tapnud kümneid meeleavaldajaid. Riigitelevisiooni teatel on Kasahstani julgeolekujõudude seast surma saanud 13 inimest ja et nende seas leiti kaks hukkunut ilma peata.

