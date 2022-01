Järgmiste nädalatega võib omikron tabada rohkem kui pooli eurooplasi

Omikron koormab kogu maailmas haiglaid, Eesti on valvel

Omikrontüve tulekul lootsid arstid ja teadlased üle maailma, et koroonaviiruse uus tüvi annab armu ja kulgeb võimalikult väikeste kahjudega tervisele ja haiglate töökoormusele. Nii see kahjuks läinud ei ole ja haiglad on juba hädas voodikohtade ja töötajate leidmisega.