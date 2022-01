Tondilossistunud Linnahall ootab uut võimalust

Tallinna Linnahall aastal 1993. Foto: Sven Tupits

Tallinna Linnahall on oodanud aastaid suletuna renoveerimist ning taas on antud lootust, et hoone võib lõpuks korda saada. Sel puhul külastas Äripäeva fotograaf loodetavasti viimast korda enne ehitustööde algust massiivseks tondilossiks muutunud maamärki.

Järgmisel kevadel kavatseb Tallinna linn välja kuulutada hanke Linnahalli rekonstrueerimiseks avaliku ja erasektori finantseerimise toel. Renoveerimine läheb Tallinna hinnangul maksma 130-140 miljonit.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil tellimiskesku [email protected] või telefonil 667 0099