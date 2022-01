Uudised

Raadiohommikus: Eesti IT-ettevõtete edulood Lähis-Idas ja spaaäri tulevikust kõrgete energiahindade juures

Tarkvaraarendusettevõtte Nortali Lähis-ida ja Aafrika regiooni juht Marek Helm. Foto: Raul Mee

Dubai Expol käib Eesti IKT-sektori ettevõtete jaoks aktiivne töö ja ärisidemete sõlmimine. Cybernetica äriarenduse konsultant Kevin Tammearu räägib raadiohommikus sellest, kuidas õnnestus tal allkirjastada koostööleping Paapua Uus-Guinea valitsusega. Nortali Lähis-Ida ja Aafrika regiooni juht Marek Helm jagab kogemusi piirkonnas äri ajamisest ja ITLi juht Doris Põld selgitab, milliseid ärivõimalusi näevad Eesti IKT-ettevõtted Pärsia lahe regioonis.

Kõrgete energiahindade korral satub löögi alla energiamahukate äride tulevik. Kuidas kütta spaasid ja kasvuhooneid? Spaaärist räägime Estonia Spa juhi Andrus Aljase ja Grüne Fee juhi Raivo Külasepaga.

Meta Advisory Groupi äriarendusdirektor Ann Hiiemaaga räägime sellest, kuidas teha edukat tööandja brändingut ja talente ligi tõmmata.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu ja uudiseid vahendab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Ettevõtte juubel". Reklaamiagentuur La Ecwador tähistab tänavu veerandsaja tegutsemisaasta täitumist. Räägime saates, mis on reklaamiäris aastate jooksul muutunud, millised on praegused trendid ja mida plaanib La Ecwador teha selleks, et veel järgmised 25 aastat püsida. Saates on külas agentuuri rajaja ja tegevjuht Heily Aavik ning loovjuht Taavi Lehari. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägime sellest, mida silmas pidada elutööks olnud ettevõtte müümisel. Juttu tuleb ettevõtte müügiks ettevalmistamisest, läbirääkimistest ja kaasnevatest emotsioonidest.

Külas on Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu ja oma elutööks olnud põllumajandusettevõtte OÜ Raikküla farmer müünud Tõnu Rahula. Saadet juhib Gregor Alaküla. Saade oli eetris möödunud aasta septembris.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Seekordne saade räägib advokaadibüroodest. Stuudios on TOPis teisele kohale tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ning KPMG Law' juhtivpartner ja vandeadvokaat Karin Kaup. Juttu tuleb nii advokaadibüroode töötajate lahkumisest, sisendkuludest ja hinnatõusust, aga ka riskide maandamisest selles sektoris. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas Eesti suurima panga ehk Swedbank Eesti juht Olavi Lepp. Ta alustas pangas tööd klienditeenindajana ülikoolis enam kui 20 aastat tagasi ning on kasvanud selle juhiks.

Kuidas spetsialistist juhiks kasvada, miks see alati ei õnnestu ning kuidas neid karisid vältida, sellest saates juttu tulebki. Räägime tippjuhi üksindusest ja selle leevendamisest, meeskonna koostamisest, suhtumisest "delegeeri või sure", tunnustamisest ja paljust muust. Juttu tuleb ka väärtustest ning panka viimastel aastatel saatnud rahapesuskandaalidest ning nende jäetud jäljest ja edasi liikumisest. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Mets ja majandus". Saate teema on erametsandus. Saatekülalisteks on Metsaühistu tegevjuht Priit Põllumäe ja ettevõtte SingleEarth jätkusuutlike metsade spetsialist Kaspar Põder. Räägime sellest, mis kasu on erametsaomanikel loodud ühistutest ning millised on erametsaomanike võimalused lüüa kaasa süsinikkaubanduses. Saadet juhib Toomas Kelt.

