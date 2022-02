Reisileht: 13 pärlit Narvas ja selle lähedal

Targast seadmest pole kasu, kui inimene on rumal

Kuigi asjade internetti ühendatud tarku seadmeid on meie ümber järjest enam, siis ei tähenda see seda, et masinad teevad tulevikus kogu raske töö ära. Näiteks linnakeskkonnast erinevate sensorite abil kogutud andmed ei oma väärtust iseeneses, vaid neile tuleb ka tähendus anda, et selle abil siis paremaid äri- ja linnaplaneerimise otsuseid teha, rääkis Tallinna linna Strateegiakeskuse digiteenistuse Tuleviku Linna Büroo asjade interneti tootejuht Jaan Sulin saates „Tehnoloogiakompass“.

