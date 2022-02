"Kui Kelly Sildaru köhib, on kohe uudis, aga..."

Ema pani Matz Topkini ujumistrenni juba kahenädalaselt, suure pere lapsena olid tal õed-vennad, kellega oli vaja kogu aeg sammu pidada. "Sport on mulle oluline. Kurb on, kui inimesed, kellel on käed otsas, lasevad oma tervise mäest alla veerema. Võiks olla terve ühiskond, terves kehas terved vaimud," kõneles ta. Foto: Madis Veltman, Ekspress Meedia / Scanpix

"Jah," vastab maailmarekordi omanik, Eesti ujuja Matz Topkin küsimusele, kas Eestis on hea olla tippsportlane, kuid täiendab siis põgusalt ja õige lühidalt, et võiks ka veidi parem olla.

Sportlane on hea olla näiteks seepärast, et saab laagritesse, välismaale. Topkin on enda sõnul hingest sportlane ja väga rahul sellega, et saab teha, mida tahab: ujuda. Vaatamata sellele, et tal on vaid üks tavasuuruses jäse. Topkin otsib võimalusi, mitte ei näe takistusi, kuid Gaselli Kongressi laval sai kõlada ka tema mure parasportlaste pärast.

