Tippkoka valus lugu: olin komplekside käes vaevlev närvihaige, sõimasin kõiki

"Pandeemia ajal tuli suhtumine, et köhaga jumala eest tööle tulla ei tohi. Aga inimene, kes iga päev mõtleb, et peaks end ära tapma, võib tööl käia. Sellistest asjadest peab rääkima," ütles tippkokk Orm Oja Gaselli Kongressi laval. Edukuse tippu ronimise loo asemel rääkis ta, kuidas ta läbi põles ja tipust alla kukkus. "See oli valus."