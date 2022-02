Nopri talu perenaise jaoks on teenetemärk ülim tunnustus

Tiit Niilo ja Vilve Niilo. Foto: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud Nopri talu perenaine Vilve Niilo kuulis presidendi tunnustusest oma poja käest, kes talle suurt uudist meiereisse viima tõttas.

Niilo sõnul on tegu ülima ja väga ootamatu tunnustusega. Miks võis see tunnustus tulla alles nüüd? “Ma ei tea, äkki sellepärast, et Alar Karis on lõunaeestlane (Karis on sündinud Tartus – toim) ja tarbib me tooteid,” naeris Niilo, kelle sõnul kõlas tunnustus alguses täiesti uskumatuna ning uudis hakkab alles tund aega hiljem kohale jõudma.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099