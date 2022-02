Teenetemärgi saanud kirjastaja pisarais: “See on kogu me elu!”

Varrak juht Priit Maide oli teenetemärgi uudisest kuuldes sõnatu. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kirjastuse Varrak juht Priit Maide, kes sai president Alar Kariselt Valgetähe IV klassi teenetemärgi, ütles, et niisugune tunnustus teeb ta sõnatuks.

Maide tunnistas, et tunnustusest kuulmine tõi talle pisara silma. “See on kogu me elu,” viitas Maide sellele, et juhib koos abikaasa Pillega Varraku kirjastust. “Teate, mis kell me juhatuse koosolekud algavad? Kell 5.30. Vahepeal ka kell 5,” jätkas Maide. Tema sõnul ümbritseb Varrak teda kõikjal, nad räägivad abikaasaga ettevõttest ka siis, kui nad näiteks koeraga jalutavad.

