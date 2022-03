Uudised

Raadiohommikus: põgenike palkamisest ja idanaabri sõltuvusest

Mööblitootja Bellus Furniture juhataja Rolf Relander. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu sellest, millised on ettevõtjate võimalused Venemaa-sõltuvust vähendada ja Ukraina töötajaid Eesti tööellu kaasata.

Teisipäeval avaldatud kondikava kohaselt peaks Euroopa vähem kui kümne aasta pärast olema Venemaa energiakandjatest sõltumatu, kui realistlik selle plaani täitmine on, küsime energiamüüja Elektrum Eesti tegevjuhilt Andrus Liivandilt.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus räägib sellest, kas uutesse kõrgustesse roninud teravilja hind katab ära sisendite inflatsiooni ning mida võiks riik põllumeeste abistamiseks tema arvates ära teha.

Mööblitootja Bellus Furniture on alates sõja algusest hinnanud iga päev, kas Ukraina tehast saab töös hoida. Viimastest arengutest räägib ettevõtte juht Rolf Relander.

Uudised ja intervjuud toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00-12.00 "Globaalne pilk". Seekordses saates räägime Venemaa ja Ukraina võimalikest tulevikustsenaariumitest. Kas Ukraina riik jääb püsima? Kui palju aitab sellele kaasa taasärganud rahvustunne? Kas Venemaa laguneb ja kes võiks olla Putini järglane? Neile küsimustele otsime vastuseid koos diplomaadi Rein Oidekivi ja ajaloolase Meelis Maripuuga. Saadet juhib Pille Ivask.

13.00-14.00 "Tehnoloogiakompass". Räägime taas küberturvalisusest, sest seoses küberohtude- ja rünnakutega Ukrainas ja Venemaal on teema taas igapäevaselt fookuses.

Uurime, millised küberrünnakud on toimunud Ukrainas ja Venemaal, ning millised rünnakud võiksid ka sõja käiku mõjutada. Samuti räägime sellest, milline on küberjulgeoleku olukord Eestis praegu. Saate teises pooles tuletame igapäevaselt arvutit kasutavatele inimestele meelde mõned põhitõed, kuidas ennast küberohtude eest kaitsta. Räägime ka sellest, miks on kaheastmeline autentimine oluline, kuidas vanu pilte turvaliselt säilitada ja paljust muust.

Külas on Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht Tõnu Tammer ja Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00-16.00 "Riskiraha". Eestis tegutsevaid riskikapitaliettevõtteid tutvustava saatesarja seekordses osas on külas The Better Fund üks asutaja Liina Laas. Tema juhitud fond lahendab iduettevõtluses kitsaskohta, et lõviosa investeeringutest antakse meeste asutatud ettevõtetele. The Better Fund on keskendunud naisasutajatele ja püüab seda seda ebakõla tasandada. Mida meil sellise tasakaalutusega saamata jääb ja kuidas uus fond seda lahendab, sellest juttu teemegi.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

