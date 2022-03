Uudised

Äripäev

16. märts kell 10:02 Jaga lugu:







Kaitseväe uus ost vabastab paljud tuulikud olulisest piirangust

Pakri tuulepark. Tuulegeneraator. Foto: Liis Treimann

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hangib valitsuse eraldatud täiendavate investeerimisvahendite toel õhuseiresüsteemile olulise täienduse. See viib süsteemi tuvastusvõime uuele tasemele ja vabastab ühtlasi suure osa Eesti elektrituulikutest kõrguspiirangutest.

RKIK teatas, et valitsus otsustas eraldada tuuleparkide negatiivse mõju tõttu kaitseväe eelhoiatussüsteemidele CO 2 -kvoodi ja kahepoolsete lepingute vahenditest riigikaitselistele õhuseiresüsteemidele lisaks juba riigikaitse arengukavas kinnitatud investeeringutele täiendavalt 70 miljonit eurot. RKIKi side ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaare sõnul aitavad lisainvesteeringud tagada ja vähendada võimalikke häireid radari- ja eelhoiatussüsteemides, et Eesti toodetav informatsioon vastaks NATO kehtestatud standarditele.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev