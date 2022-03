Vene keskpank hoiatab majanduse suurte muutuste eest

Putin lubas "majandusliku blitzkriegi" võita, aga hoiatas raskuste eest

Venemaa president Vladimir Putin ütles kolmapäeval, et Venemaa on üle elanud Ukraina-vastase sõja pärast kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide "majandusliku blitzkriegi", kuid hoiatas, et riigi ees seisab kohanemise käigus kasvav tööpuudus ja inflatsioon, kirjutas Bloomberg.