Raadiohommikus: tööstuste seis, president ja börsinädala ettevaade

Esmaspäevases hommikuprogrammis astuvad üles Saksa Automaatika tegevjuht Ats Alupere, ABB robotiseerimise insener Erkki Legonkov ja Fractory kaasasutaja Rein Torm. Räägime, mis väljakutsetega Eesti tööstusfirmadel hetkel silmitsi seisavad. Kuidas sanktsioonid ja sõda on materjaliturgu ja nende igapäevast tööd mõjutanud, millisest materjalist on enim puudus ja kuidas on tõusnud hinnad.

