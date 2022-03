Venemaal elav isa ütleb Ukrainas elavale tütrele: "Paras teile!"

Foto on illustreeriv. Protest 24. veebruaril Moskvas, meeleavaldaja soovib Venemaa ja Ukraina vahele rahu. Foto: AP/Scanpix

Mitte kunagi varem ei ole ta kartnud oma nime alt avalikult rääkida, kuid nüüd tuleb seda teha. Anonüümseks jääda soovinud Peterburi ajakirjanik usub, et praegu käib protsess, mida arvasime juba ammu selja taga olevat: Nõukogude Liidu lagunemine.

"See, mis toimub, on kodusõda, olgugi et see käib Ukrainas. Venemaal on vähemalt igal kolmandal inimesel Ukrainas sugulased või tuttavad," ütleb ajakirjanik ja toob näite, kuidas Venemaal elav isa parastab Ukrainas elava tütre olukorda.

Intervjuu ajal kasutab ta sõna "sõda" asemel "erioperatsioon" ja kui selle kohta küsida, vabandab ta, et on hakanud juba tsensuuriga harjuma.

