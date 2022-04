Ajalugu: suvilakooperatiivide sünd ja areng Eestis

Igihalja riskifondi juht: jaksame oodata aastakümneid, me ei sunni asutajat müüma

Eestis tegutsevaid riskikapitaliettevõtteid tutvustava sarja seekordses osas on külas Thorgate Ventures üks asutaja Raido Pikkar, kes nimetab ettevõtet igihaljaks investeerimisfondiks, mille investeerimisperiood on sektori pikem ja võib ulatuda 20 aastani. See aitab ka fondi investeeringuid veel väärtuslikumaks kasvada. "Rahulikul lähenemisel on väga palju eeliseid," selgitab ta.

