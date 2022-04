Eesti tahab väed kahekordistada, et Venemaale jõudu näidata

NATO-l peaks sõjaolukorras olema välja panna igas Balti riigis diviisisuurune üksus, märkis Eesti kaitseministeerium. Pildil liitlasvägede sõdurid õppustel. Foto: Andres Haabu

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles reedesel julgeoleku pressikonverentsil, et ei saa välistada Venemaa kallaletungi NATO-le. Seega on Eesti ja Balti riikide eesmärk tugevdada vägesid Venemaa veenmiseks, et NATO vastu astumine on määratud ebaõnnestumisele.

Selline tase on Salmi sõnul saavutatav, kui NATO suudab sõjaolukorras igas Balti riigis välja panna diviisisuuruse maaväe üksuse. See tähendab liitlaste kahekordistamist. „Diviis peaks kokku tulema diviisipeakorterist, liitlaste mehhaniseeritud brigaadist, mis koosneb peakorterist ja vähemalt kolmest pataljonist, diviisitasemel võimaldist, mis on kaudtule, õhutõrje või mõni muu luureüksus,“ rääkis ta. Lisaks soovitakse Eestisse eelpaigutatud varustust.

