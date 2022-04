Valimised Prantsusmaal: paremäärmuslased hingavad Macronile kuklasse

Prantsusmaa presidendivalimiste küsitluste edetabelites on liidripositsioonidel Emmanuel Macron ja Marine Le Pen. Foto: GONZALO FUENTES

Prantsusmaal algas täna presidendivalimiste esimene voor. Praegune president Emmanuel Macron loodab saada tagasivalituks, kuid paremäärmuslased pakuvad talle tugevat konkurentsi, kirjutab Bloomberg.

Tsentristist Macronile on ennustatud pikalt valimiste võitu, kuid see stsenaarium on tema kampaania lõppfaasis muutunud hägusemaks. Madalama sissetulekuga leibkondadele teeb aina enam muret inflatsioon ja see võib nad panna valima Macroni peamise konkurendi paremäärmuslaste liidri Marine Le Peni poolt.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev