Tallinna politseiteeninduse ette rivistuvad rekordjärjekorrad. Esimesed tulid kell üks öösel

Kaks tudengist venda, kes tulid märtsi lõpus Tallinna ravile Peterburist, võtsid järjekorda juba kell üks öösel. Neil ei ole mingit soovi Venemaale tagasi minna. Foto: Andras Kralla

Politsei- ja piirivalveameti teenuste järele on sel kevadel rekordiline nõudlus – inimesed seisavad järjekorras juba mitu tundi enne teeninduse avamist. Mõned on valmis seisma 11–12 tundi – peaasi, et saaks kiiremini dokumente esitada.

Delovõje Vedomosti ajakirjanik seisis kolm korda järjekorras Tallinnas Mustamäe politseiameti büroo ees ning räägib, kes ja miks on valmis varahommikust peale teeninduse ukse ees valves olema.

