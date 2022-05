Raadiohommikus Confido, Triniti, Xolo ja täitsa pekkis saade

Kaido Somelar: oma rahaga teiste äri ajada ei saa!

Saates „Eetris on ehitusuudised“ märgib ASi Ehitustrust juht Kaido Somelar, et sõja algusest alates on tellijaga arutatud kõikidel objektidel pidevalt võimalusi, kuidas metsikut hinnatõusu kompenseerida. Kahjumiga ehitamist Somelar jätkusuutlikuks ei pea.

