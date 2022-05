Venemaale panustanud ettevõtja äri kukkus nulli. Firmad otsivad viise riigis jätkata

Kergmetalltaarat valmistava Metaprinti tegevjuht Martti Lemendik ütles, et firma äri Venemaal võidakse riigistada, kui vastav seadus vastu võetakse – praegu on see parlamendis arutamisel. Üks variant oleks äri seal maha müüa, kuid Lemendiku sõnul on see keeruline teema. Foto: Liis Treimann