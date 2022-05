Kaalukauss kipub Euroopas kalduma juulikuise intressitõusu poole

Euroopa Keskpanga nõukogust võib juulikuus tulla juba valget suitsu intressitõusu kohta. Foto: EPA/Scanpix

Inflatsiooninumbrid on tõusnud kõrgusse, kus hääled senise rahapoliitika jätkamiseks hakkavad Euroopas ülekaalu kaotama, järjest tõenäolisemaks on saanud, et juulikuus tõstetakse keskpanga intresse veerand protsendi võrra, miinus 0,25 protsendile.

Financial Times kirjutab, et ka kõige suuremad lõdva rahapoliitika pooldajad on hakanud oma sõnavõttudes järele andma, seda aprillikuise üllatuse peale, kui euroala inflatsioon kasvas 7,5 protsendile ja baasinflatsioon 3,2 protsendile, sellal kui keskpanga ülesanne on seda 2 protsendil hoida.

