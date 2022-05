Lagarde: tõstame intresse, kui oleme varaostudega lõpetanud

Kaalukauss kipub Euroopas kalduma juulikuise intressitõusu poole

Inflatsiooninumbrid on tõusnud kõrgusse, kus hääled senise rahapoliitika jätkamiseks hakkavad Euroopas ülekaalu kaotama, järjest tõenäolisemaks on saanud, et juulikuus tõstetakse keskpanga intresse veerand protsendi võrra, miinus 0,25 protsendile.