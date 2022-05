Uudised

Äripäev

10. mai kell 13:30 Jaga lugu:







Raadiohommikus: ehitus, kinnisvara ja hiilgava pagarikoja plaanid

Kinnisvarafirma Hepsori juht Henri Laks Foto: Liis Treimann

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis teeme juttu riigi plaanist sõjapõgenikke konteinermajadesse paigutada, ehitusturu väljavaadetest hindade tõustes ja siiani kliente järjekorda meelitavast pagariärist.

Intervjuudes saavad sõna pagarikoja Karjase Sai ja restorani Barbarea asutaja ning üks omanik Kenneth Karjane, Hepsori juht Henri Laks ja Cramo Eesti juht Remo Holsmer.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00-11.00 „Sisuturundussaade“. Control4 on maailma üks suurimaid koduautomaatika tootjaid, kes toetab väga laia hulka seadmeid, näiteks televiisoreid, projektoreid, valgusteid, lüliteid ja muud. Miks kasutada tehnika jaoks eraldi pulte, kui kõike saab juhtida ühest kohast? Terriwell on Control4 ametlik maaletooja ning selle esindaja Kristian Jõema räägib saates, miks on kasulik Control4 süsteem koju paigaldada ning millised kogemused on klientidel juba jagada. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00-12.00 „Triniti eetris“. Räägime sellest, kuidas prokuratuur kriminaalmenetlusi läbi viib ja otsime vastust küsimusele, kas ettevõtjal on õigus nõuda riigilt kriminaalasja alustamist. Juttu tuleb ka sellest, milliste muredega ettevõtjad prokuratuuri poole pöörduvad, milliseid vigu sealjuures tehakse ja millised on levinumad eksiarvamused. Külalised selgitavad põhjalikult, kuidas Eesti prokuratuur töötab, kes, mida ja millal uurima hakkab ning millistel juhtudel kriminaalmenetlus lõpetatakse. Külas on riigiprokurör Kadri Väling ja Triniti vandeadvokaat Risto Käbi. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12:00-13:00 „Infopankur“. Infopankuri saates uuritakse täna, kuidas muuta digivaldkond tulevikukindlaks, miks ettevõtted avaandmetes tihti kasu ei näe ja kuidas ettevõttele turvaliselt IT-teenuse pakkujat valida. Saates on Coop Panga IT juht Martin Kuustik ja KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger. Saadet juhib Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00-14.00 „Juhi jutud“. 20. mail selgub selle aasta parim juht ja seetõttu on seekordne saade ongi pühendatud sellele konkursile ning tänavustele finalistidele. Saates saavad sõna selle aasta finalistid Enefit Green juht Aavo Kärmas, LHV Grupi juht Madis Toomsalu ja Häirekeskuse juht Kätlin Alvela, kes räägivad sellest, mis on neid viinud sinna, kus nad täna on. Samuti iseloomustavad neid kolleegid – LHVst ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume, Enefit Greeni finantsjuht ja mõjukaim finantsjuht 2022 Veiko Räim ning Häirekeskusest 112 juht Karmen Oks. Eesti parimaid juhte iseloomustab ka juhtimisekspert Mait Raava. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15:00 – 16:00 „Mets ja majandus“. Saates on juttu metsandusharidusest ja püsimetsandusest.

Hiljutisel metsanduse visioonikonverentsil oli üheks peateemaks metsandusharidus. Kõlama jäi mõte, et kui me kiiresti midagi ei muuda, hakkab metsanduses valitsema juba õige varsti noore tööjõu puudus. Saates räägime neil teemadel Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsaluga. Saate teises osas teeme juttu püsimetsandusest, mis on viimastel aastatel järjest rohkem kõneaineks. Mis see on, millistes metsades saab seda rakendada ja kas püsimetsandus on majanduslikult tasuv? Neile küsimustele otsime vastuseid intervjuus Eesti Maaülikooli metsandusteadlase, professor Hardi Tullusega. Saadet juhib Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit