Advokaat: ettevõtjad arvavad, et keegi väga ootab nende kaebusi

Mõnikord kirjutatakse kuriteoteadetesse liiga palju ebavajalikku infot, mistõttu on neist keeruline vajalikku teavet üles leida. Foto: Meeli Küttim

Suurem osa ettevõtjatest ei puutu igapäevaselt kokku kriminaalmenetlustega, mistõttu on neil kogu protsessi kohta mitmeid eel- ning eksiarvamusi. Adovokaadibüroo Triniti vandeadvokaadi Risto Käbi sõnul viitavad vahel liigsete detailidega sisustatud kuriteoteated ettevõtjate arvamusele, et keegi väga ootab nende kaebusi. Nii see Käbi sõnul tegelikult ei ole.

Käbi rääkis, et ettevõtjad mõtlevad tihti, et see üks kord, kui ettevõtjatel on hädasti vaja politsei abi, siis selle murega kindlasti kohe ka tegeletakse. „Mõeldakse, et nad on ju ausalt tegutsenud, kõik maksud makstud, ja tahavad nüüd riigilt justkui teenust,“ rääkis Käbi. „Ideaalis toimuks see nii, et saadad prokuratuurile ühe kirja, rohkem suurt midagi tegema ei pea, riik toimetab ise edasi ja lõpuks keegi tuleb ja ütleb et palun, teie raha on siin ja me lahendasime teie eest probleemi ära,“ kirjeldas Käbi ettevõtjate sagedaseid lootusi. Paraku päris nii lihtsasti see siiski ei käi ja kogu kriminaalmenetluse protsess on oluliselt keerulisem ja pikem.

