Kodu ostmine ripub juuksekarva otsas: arendajad tühistavad kokkuleppeid

Fonde Holdingu juhatuse liige Hans-Robert Nimmerfeldt Kiili Kodukvartali ehitusel. Fonde Holding on pannud osa ehitusest pausile, samuti tõstnud hindu. Foto: Andras Kralla

Ehitushinna hüppelisest tõusust hingetuks löödud arendajad katkestavad broneeringuid ja lepinguid, palju leebemal juhul hoiatavad hinnatõusu eest korterite broneerijaid, kes peavad krõbedama hinnaga kaasa minema või uuest kodust loobuma. Suuremad arendajad näevad alatu käiguna just kokkulepete täielikku tühistamist.

„Ehitajal ja arendajal on koosolek, ehitaja ütleb, et materjalid kallinevad kontrollimatult, tarneraskused aina süvenevad ja ma ei suuda tagada sõlmitud ehituslepingu rahalist mahtu ega tähtaega. Meil on probleem. Arendajal ei olegi midagi teha,“ kirjeldas Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman. Seejärel on arendajad käitunud üht- või teistpidi: nad on kas kõik broneeringud tühistanud või andnud broneerijatele teada, et vana hind enam ei kehti.

