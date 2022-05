Ukraina rahandusminister: olukord majanduses on keeruline, aga saame hakkama

Kaubad otsivad uusi kanaleid, näiteks metalli on hakanud tulema Türgist

Pärast Venemaa turu ära kadumist on Muugal tegutseva HHLA sadama telefonid punased: erinevaid päringuid tehakse rohkem kui kunagi varem ning nii mõnigi uutest kaubakanalitest on juba ka töös. „Näiteks on hakanud meritsi Eestisse liikuma Türgi metalli,“ tunnistas HHLA TK Estonia juhatuse esimees Riia Sillave.