Raadiohommikus: taristuehitusest investeerimise ja restoraniärini

Livonia Partnersi partner Kaido Veske. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis annavad tooni kinnisvara, julgeoleku, investeerimise, restoraniäri ja ehitusega seotud teemad.

Programmis palume investeerimisfondi Livonia Partnersi partnerilt Kaido Veskelt investeerimissoovitusi ning räägime lähemalt ka roheinvesteeringute teemadel.

Verston Ehituse juhilt Veiko Veskimäelt uurime, kas taristuehituses on tõesti käimas ajaloo raskeimad päevad ning kuidas ähvardava materjalipuuduse olukorras toime tullakse. Kinnisvara-arendusest ning selles peituvatest probleemidest räägime arendusettevõtte Liven juhi Andero Lauriga.

Kolmapäeval välja antavad ajaloo esimesed Michelini tärnid Eesti restoranidele ajendasid stuudiosse paluma restoranide ja hotellide liidu tegevjuhi Killu Maidla, et uurida, mida on viimase poolaasta anonüümne hindamine söögikohtadele tähendanud.

Endiselt pingelist julgeolekuolukorda Euroopas kommenteerib hommikuprogrammi telefoniintervjuus aga välisministeeriumi esindaja, kellega peatume nii Leedu aktiivsel osalusel sündivast ideest turvata Ukraina kaubalaevu Mustal merel Suurbritannia sõjalaevade abiga ning ka Leedu ja Suurbritannia julgeoleku alast koostööd kinnitavast värskest deklaratsioonist.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuht Lauri Leet ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate esimeses pooles räägime krediidituru olukorrast ja probleemidest, mis meie turul levinud on. Saate teises pooles otsime probleemidele lahendusi ning turuosalised jagavad soovitusi, kuidas võiks Eesti laenukeskkonda parandada ja milliseid samme peaksime selleks ette võtma. Juttu tuleb positiivsest krediidiregistrist, järelevalve tõhustamisest, inkassode reguleerimisest, reklaamiseaduse rollist laenukeskkonna parandamisel ning finantskirjaoskuse edendamisest. Neil teemadel räägivad TRINITI vandeadvokaat ja finantstöögrupi juht Katri Tomson, Bigbanki juhatuse liige Martin Länts ja LHV Finance'i jurist ja vastavuskontrolli spetsialist Liina Heinmäe. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Energiatund". Seekordne saade on pühendatud meretuuleparkidele. Need võiksid katta Eesti elektrivajaduse, kuid ühtegi tuulikut veel püsti pandud ei ole. Kõige kaugemale on jõudnud kaks projekti – Eesti Energia Liivi lahe tuulepark ja Saaremaa edelarannikule plaanitud Saare Wind Energy. Millal esimene meretuulik püsti pannakse, selles lähevad asjaosaliste hinnangud lahku. Eesti Energia juht Hando Sutter leiab, et tootmine algab kuue aasta pärast. Majandus-kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar ja taastuvenergiaettevõtte Sunly juht Priit Lepasepp on märksa pessimistlikumad. Nende kolmega tehtud intervjuusid saates kuulebki. Juttu tuleb sellest, miks meretuulikute rajamine venib ja mis hinnaga energiat meretuulest toota saaks. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje Ljudi". Saatekülaliseks on koolituskeskuse 1.koolitus kaasomanik ja juhtiv koolitaja ning rahvusvahelise müügikooli TBE Sales müügijuht Rufat Kerimli. Juttu tuleb sellest, kuidas Kerimli lõi oma müügisüsteemi, kus ta rakendab idamaist külalislahkust. Tema hinnangul ei ole klient kuningas, vaid klient. Saates räägib ta, mis vahe on kuningal ja kliendil ning milline teenindus ja müügitase Eestis on. Saadet juhib Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

