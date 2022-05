Lihamüüja magas e-poe võidukäigu maha ja läks pankrotti

Oma Põrsas kaupluse avamine Balti Jaama turul 2017. aastal. Foto: Raul Mee

Lääne-Virumaa tuntud seakasvataja Urmas Lahe tütre Kirke Lahe nimel oleva Oma Põrsas OÜ pankrot kuulutati välja 18. mail, kirjutasid Lääne-Virumaa Uudised.

Kirke Laht selgitas Äripäevale antud kommentaaris, et Oma Põrsas läks pankrotti peamiselt seetõttu, et viimaste aastatel vähenes läbimüük oluliselt. Laht ütles, et tänavu jaanuaris oli firma läbimüük rekordmadal, ka ei tõusnud numbrid veebruarikuus kuigivõrd. “Näiteks viis aastat tagasi samal ajal oli meie läbimüük 2,5 korda suurem,” arutles ta.

