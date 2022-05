Restoraniomanik Michelini tunnustusest: veel ei tea, kuidas see mõjutab

Eesti kalamarjabuumi taga seisab Indrek Kasela

Statistikaamet üllatas eile andmetega, mis näitasid, et kalamarja müük Eestis on aastaga tonnide viisi kasvanud. Kui esiti pakuti suureks põhjuseks lihtsalt eestlaste kasvanud armastust kalli kraami vastu, siis PRFoodsi juht Indrek Kasela teadis lisada, et suure osa tõusust annab just tema ettevõte.

