Kindlustusmakse hakkab peagi sõltuma sinu enda öko-jalajäljest

Vastutustundlikkus on tulevikus iga ettevõtte loomulik osa

Üha enam ettevõtteid peab oluliseks vastutustundlikku käitumist ja rohelist mõttelaadi. Nii ka Eesti Töötukassa. Näiteks liigutakse aina enam paberimaailmast digitaalsetesse kanalitesse ja vähendatakse kontoripindu. See aitab kaasa, et keskkondlik jalajälg oleks taas natukene väiksem. Kuid lisaks nendele sammudele on tehtud ja plaanis muudki.