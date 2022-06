Uudised

Äripäev

2. juuni kell 14:35 Jaga lugu:







Raadiohommikus: kuhu tüürib tuntud börsifirma?

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis uurime suure börsifirma tervist, selgitame välja loomeinimeste raskused suve eel ja räägime ka tööstusettevõtete prognoosidest Ukraina sõja ajal.

Raadiokuulajatele räägib Tallink Grupi maikuu tulemustest ettevõtte juht Paavo Nõgene. Lisaks küsime temalt, kuidas börsifirma saab hakkama kiirelt kasvanud kütusekulu tingimustes.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Taaniel Raudsepp selgitab, kui kaugele on suvise kõrghooaja eel jõudnud loomemajandus, mis on praegu sealsed valukohad ning mismoodi saaks olukorda paremaks.

Swedbanki tööstusosakonna juhi Raul Kirsimäega läheme tööstussektorisse, et rääkida sealsest perspektiivist Ukraina sõja ajal.

Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar selgitab kuulajatele, mida tööandjad tegelikult arvavad kodus töötamisest ja kui oluline on tööandja jaoks inimeste tagasitulek kontorisse.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates keskendume kohvi valmistamisele. Räägime, mida tuleks silmas pidada, et masina abil saada võimalikult kvaliteetne kohv. Selgitame, mis on oluline kohvi maitse õnnestumise juures ning mida korrigeerida, kui kohv on näiteks liiga hapukas või mõru.

Lisaks tuleb jutuks, kui kaugele on kohvimasinate tehnoloogiaga jõudnud esimesena täisautomaatse kohvimasinaga turule tulnud Jura ning mida kõike masina valikul arvesse võtta. Saates on külas Jura Baltikumi ametliku maaletooja Rickman Trade’i Jura kohvimasinate ärijuht Jekaterina Salumäe. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas saates tuleb juttu võimuliidu kaklusest, röögatust inflatsioonist, naftaembargost ning muudest olulistest teemadest. Saates räägivad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Janno Riispapp ja Martin Johannes Teder.

13.00–14.00 „Kiired ja vihased“. Sel korral on külas mitmekordne gasell ReFocus Silmakeskus OÜ. Ettevõtte põhiomanik ja silmakirurg Pait Teesalu räägib sellest, mis on olnud kasvutegurid, milliseid väljakutseid ja muutuseid on kiire kasv toonud, kuidas kliendid silmakeskuse üles leiavad, milline on konkurents Eestis, mida peab ta ettevõtte suurimaks õnnestumiseks ja paljustki muust. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 „Terviseuudisd“. Perekonnas õpitakse end väljendama ja usaldama, aga ka lootust kaotama ja endasse sulguma. Mingil hetkel tulevad piirid, mida ei peaks sõltlasel ületada laskma. Mida kujutab endast kaassõltuvus, kuidas see kujuneb ja kuidas kaassõltlast toetada, räägib Confido Vaimse Tervise Keskuse kaassõltuvusnõustaja ja pereterapeut Katrin Hallik. Terviseuudiste saates toome teieni Katrin Halliku ettekande. Saate toimetas Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit