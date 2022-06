Ettevõtjad otsivad tööjõudu Moldovast ja Usbekistanist

Aastate jooksul on kõige rohkem lühiajalist tööjõudu tulnud ehitussektorisse, aga ka põllumajandusse, veondusse ja töötlevasse tööstusesse. Foto: Liis Treimann

Ukraina sõda sundis Eesti ettevõtjaid mujalt riikidest ajutist tööjõudu importima. Eriti hoogsalt hakati töötajaid tooma Moldovast, Gruusiast ja Usbekistanist.

Aastaid on ettevõtjad enim ajutist tööjõudu sisse toonud Ukrainast, ent nüüd on olukord teine. Alates sõja algusest on politsei- ja piirivalveametis registreeritud 30% vähem Ukraina töötajaid kui eelmisel aastal samal ajal. Seevastu on samal perioodil tõusnud moldovlastest töötajate arv 197%.

