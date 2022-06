Edumeelsed arendajad surve all: üle miinimumi tegemine raskendatud

Scandium Kinnisvara arendusjuht Kalle Aron märgib, et kuigi tõelisi revolutsioone rohelahenduste osas on rakse leida, tegelevad entusiastid nende otsimisega igapäevaselt. Foto: Marko Mumm

Rohelahenduste entusiast, Scandium Kinnisvara innovatsioonijuht Kalle Aron märgib, et arendajad, kes soovivad nõutud tasemest veelgi energiasäästlikumaid ärihooneid projekteerida, peavad sääraste turundamisel kõvasti vaeva nägema.

Saates „Kinnisvaratund” küsis Kalle Aron, kas nõutud A-klassi hoone on ikka piisavalt energiasäästlik, et seda võiks rohelahenduste hulka arvata ning märkis, et riigipoolsed nõuded uutele hoonetele võiksid olla pisut kõrgemad.

