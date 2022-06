Soome leidis ujuvale LNG-terminalile asukoha

Soomlased otsustasid ujuva LNG-terminali asukoha ära väga kiiresti, nüüd jääb vedada toru sadamast Balticconnectori otsani. Foto: Excelerate Energy Inc.

Vähem kui kolm nädalat pärast seda, kui soomlased teatasid ujuva LNG-terminali Exemplar hankimisest, on nad sellele ka asupaiga kindlaks määranud – see on Soome lõunakaldal Inkoos.

Inkoo asub torujuhtmete vahetus läheduses, mis jaotavad gaasi peamiselt Läänemere piirkonna tööstuslikele lõpptarbijatele, tutvustab selle plusse gaasiedastusfirma Gasgrid ja energiafirma Fortum pressiteade. Fortumi Inkoo sadamas on kasutusvalmis muulid, see asub Soome ja Eesti vahelise Balticconnectori torujuhtmest 1,5 km kaugusel. Lisaks on Inkoo läbinud vajalikud keskkonnamõjude hindamised juba 2014.-2015. aastal.

