Kallas: tahame kõneluste ajakava kiiresti paika panna

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Reformierakonna soov kõneluste ajakava kiiresti paika panna, et uue valitsuse moodustamisega edasi liikuda. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas tunnustas Isamaa volikogu otsust pidada võimukõnelusi sotside ja Reformierakonnaga uue koalitsiooni moodustamiseks.

„Kolmel erakonnal on olemas tugev ühisosa, et luua valitsus, mis toob Eesti kriisidest läbi, on eestimeelne, tugevdab meie julgeolekut ja pakub inimestele majanduslikku turvatunnet,” teatas peaminister Kaja Kallas. „Reformierakonna soov on kiiresti paika panna koalitsioonikõneluste ajakava, et liikuda edasi uue valitsuse moodustamisega.”

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev