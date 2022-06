Viljandi tehas napsab endale varem Hiinasse läinud tellimusi

Raamatute trükkimine on liikunud Skandinaaviast Baltikumi, nüüd jõuavad siia ka varem Hiina läinud tellimused. Viljandi trükitööstuse Print Best juht Tanel Venderström tõdeb, et nii suuri investeeringuid kui viimase aasta jooksul pole nad varem teinud. Suured investeeringud tulevad ka sel aastal. Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Viljandis raamatuid tootva ettevõtte Print Best juht Tanel Venderström märgib, et varem toodeti päris palju trükiseid Hiinas, kus see oli odavam. Kuna transpordi- ja muud kulud on nii palju tõusnud, on suur osa sellest tootmisest tulnud tagasi Euroopasse. Sellest võimalusest saavad osa ka nemad.

Tanel Venderström ütleb, et nad müüvad praegu juba kolm-neli kuud tellimusi ette. Kohe tellivad nad ära ka materjalid, et oleks kindel, et need õigeks ajaks kohal on. “Meil ei ole midagi veel sellepärast ära jäänud, et me materjali ei saa, aga kui tellida või käituda samamoodi, nagu aasta või kaks tagasi, siis see kindlasti enam ei toimiks,” on Venderström kindel.

