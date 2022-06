Ettevõtja kaalub ehitisregistri jamade pärast riigi kohtusse kaebamist

Kirjanen: arvamuspõhine metsapoliitika viib meid ummikusse

Graanul Investi juhi Raul Kirjaneni sõnul on metsandussektori suureks väljakutseks see, et kogu tarneahel on kõigi silme all. „Täna nähakse ühte otsa, aga kasu on vähem näha. Seepärast on segadust ja kriitikat rohkem,” rääkis ta ekspordikonverentsil.

