Jupsiv ehitisregister ajas valdadel kopsu üle maksa

Ehitus. Foto: Andras Kralla

Läinud nädalal uuenenud ehitisregister (EHR) on välja vihastanud ka Harjumaa omavalitsused, kes plaanivad saata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse ühise märgukirja.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Andre Sepp ütles, et EHR on nii oluline keskkond, et selle puhul peaks praegu olema rakendunud juba kriisikommunikatsioon.

