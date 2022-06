Haapsalu raudtee pikendamine liigub teadmata tulevikku

Riisiperest Turbani on Haapsalu raudtee taastamine õnnestunud, sealt edasiminemiseks sai poliitiline toetus otsa koos Keskerakonna minema löömisega valitsuskoalitsioonist Foto: Sven Arbet

Lisaks Tallinna Haigla Euroopa Liidu taasterahastust eemaldamisele otsustas valitsus lõpetada ka Turba–Risti raudtee ehitamisele 34 miljoni euro mahus toetuse andmise.

Majandus- ja taristuministri ülesandeid täitva Maris Lauri sõnul keskendutakse praeguses turuolukorras Tartu-suunalise raudtee elektrifitseerimisele. „Olukord maailma energiaturul on kiirendanud vajadust liikuda rohelisema transpordi poole ning seetõttu keskendume praegu olemasoleva raudtee elektrifitseerimisele. Eesmärk on, et 2024. aasta lõpuks saaks sõita elektrirongiga kõikidesse suurematesse jaamadesse,“ märkis Lauri.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev