Järjekordne krüptofirma seisatas raha väljamaksed

Bitcoin. Foto: Reuters/Scanpix

Singapuri krüptofirma Vauld peatas väljamaksed oma platvormil ja palkas nõuandjad hindama oma tulevikuväljavaateid restruktureerimisest teiste firmadega liitumiseni.

Langus krüptovaluutade turul on juba toonud raskusi mitmele ettevõttele, teiste seas platvorm Celsius ja riskifond Three Arrows. Vauld teatas veel kolm nädalat tagasi, et töötleb maksed tavapäraselt ja häireteta. Nüüd teatas üks asutajaist Bathija Kurian aga oma blogis, et 12. juunist saadik on firma pidanud välja maksma 197,7 miljonit dollarit, sest turutingimused on halvenenud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev