Bigbank kodulaenudest: kriitiline piir on käes

Foto: Andras Kralla

Bigbanki välja antud keskmine kodulaen oli juunis 127 100 eurot. See on aasta varasemaga võrreldes neljandiku võrra suurem, kuid viimased kuud püsib maht samal tasemel.

Kodulaenu keskmise suuruse kasv on peatunud, märkis Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter pressiteates. "See on märk sellest, et sissetulekud ei ole kasvanud hindadega samas tempos ja paljude perede jaoks on just selle punkti läheduses kätte jõudnud laenuvõimekuse lagi," lisas ta.

