Eestile avanevad rahakraanid roherevolutsiooniks

Meretuulepark Taanis. Foto: Liis Treimann

Keskkonnaministrid kinnitasid ülemöödunud nädalal Brüsselis üle riiklikud rohe-eesmärgid, rohepöörde toetamiseks luuakse mitu uut fondi ning Eestil õnnestus välja kaubelda ka oluline erand.

„Eesmärk on selge, 2030. aastaks tuleb tagada üleminek kliimaneutraalsuse suunas, peame vähendama 55 protsenti heitkoguseid,“ ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkok Äripäeva raadio saates "Cleantech". „Meie vaatest on oluline, et uues rohemajanduses leiaks ka siinsed ettevõtted konkurentsivõimekuse,“ lisas ta.

