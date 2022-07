Kunda tsemenditööstust mõjutab sanktsioonidest kordades enam energia hinnaralli

Kunda Nordic Tsement. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein ütles, et Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide üleminekuaja lõpp ei mõjuta neid nii palju kui endiselt kestev meeletu energia hinnaralli.

"Meie Venemaalt midagi ei too ja sealt ei tule meile. Võib-olla kaudselt Poola kaudu mingeid kemikaale, aga see on väike mure," ütles Einstein. "Venemaalt pudenes tsementi ehk Soome, sest transpordi mõttes on nende raudtee laius sama," lisas Einstein.

