Mis kriis? Rootsi toodab elektrit ülearu ja see on väga odav

Kärmas: taastuvenergia võimsusi on hädasti juurde vaja

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas tõdeb, et elektri hind on hetkel kahetsusväärselt kõrge, mille on tinginud maagaasi hinna tõus 7-8 korda tavapärasest tasemest, aga ka taastuvenergia võimsuste vähesus.