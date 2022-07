Väikeste elektritootjate huvi kasvas mitmekordseks

Rimi ostujuht: inimesed ostavad vähem

Rimi ostujuht Talis Raak tõdes, et kõigi toodete hinnad on viimase aastaga tõusnud ning inimesed on juba hakanud ostma vähem ja odavamaid tooteid.

