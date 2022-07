Euroopa Liit keelab kulla importi Venemaalt

Foto: Reuters/Scanpix

Juba möödunud reedel teatas Euroopa Komisjon, et arutluse all on seitsmes sanktsioonide pakett Venemaale. Nüüd kinnitas diplomaat Aivo Orav, et pakett sai täna vastu võetud ja keskne element selles on kulla impordikeeld Venemaalt.

Orav märkis oma Twitteri postituses veel, et sanktsioonide juriidiline vormistamine saab tehtud ilmselt homseks.

